В Крыму захотели создать горнолыжный курорт

В 2020 году власти Крыма планируют решить вопрос о создании на территории полуострова горнолыжного курорта, заявил министр курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Волченко напомнил, что министерство объявило тендер на проведение работ по определению климатической и географической возможности создания горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри, передает РИА «Новости».

При этом официальные исследования на эту тему ни разу не проводились.

Отмечается, что горнолыжный курорт в этом регионе – достаточно рентабельный для инвесторов вид бизнеса, который даст дополнительный толчок развитию Крыма как круглогодичного курорта.

«Крым готов пойти на серьезные затраты по созданию всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для создания горнолыжного курорта. Но перед тем, как это делать, нужно понять, есть ли в этом смысл», – подчеркнул Волченко.

Он добавил, что к исследованию будет привлечена авторитетная компания с большим опытом работы и в России, и за рубежом.

Также Волченко рассказал, что новый курортный кластер площадью около 600 га будет построен в Сакском районе на западном побережье Крыма.

По его словам, за счет государства будет подведена вся инфраструктурная часть: дороги, энергетика, водоотведение.

«В итоге мы получим новую площадку для реализации бизнес-проектов с пляжной линией порядка пяти километров. Хорошая, ровная, понятная для инвестирования территория. Еще один туристический кластер планируется создать вблизи Феодосии», – сказал министр.

Ранее в Крыму назвали число приехавших после воссоединения с Россией туристов.

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