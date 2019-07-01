В Крыму назвали число приехавших после воссоединения с Россией туристов

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил в понедельник, что с момента воссоединения полуострова с Россией в Крыму побывали 26 млн туристов, а турпоток вырос на 76%.

«Более 26,1 миллиона туристов посетило Республику Крым с момента референдума с пяти континентов 144 стран мира. Суммарный туристический поток с весны 2014 года вырос на 76%», – передает РИА «Новости» слова Черняка.

По его словам, такой показатель можно считать внушительным, особенно учитывая украинские санкции и блокаду полуострова.

Напомним, в четверг, 27 июня в Ростуризме заявили, что в первые два месяца лета недельный отдых в Крыму обойдется минимум в 30 тыс. рублей на двоих.

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