Активист рассказал о «рабском» отношении к волонтерам в штабе Навального

Активист Петр Проскуркин, который четыре года был волонтером и агитатором в команде Алексея Навального, рассказал об особенностях работы в штабе оппозиционера.

«У меня был договор на полгода с фондом «Пятое время года» (закрыт по решению суда в 2018 году. – прим. ВЗГЛЯД). Мне платили 30 тыс. рублей. На словах все было замечательно, график 5/2. На деле все было иначе. Работал иногда до полуночи, обзванивал людей для различных социологических опросов, участвовал в митингах и пикетах. Когда хотели выселить штаб из помещения на Садовнической набережной, мы там ночевали. От нас регулярно требовали выйти на работу в выходные. Больничные тоже не приветствовались. Если человек заболевал, ему говорили: «Ну отлежись пару дней, но не больше», – передает RT слова Проскуркина.

Он добавил также, что за переработку активистам не платили и резко реагировали на недовольства.

«Как только ты поднимаешь голову, тебя сразу убирают. Как только ты с какой-то просьбой обращаешься – тебя убирают. Потому что ты не имеешь ни на что права, кроме как дежурить в штабе и охранять агитку. Если что не так, сразу вылетаешь из всей этой оппозиционной движухи, из секты», – сказал Проскуркин.

Проскуркин также рассказал об участии в несогласованных акциях. «Вот, например, 12 июня (2017 года – продолжение так называемых антикоррупционных протестов, прошедших 26 марта) мы шли вместе с волонтерами на проспект Сахарова. Мы должны были встать на Сухаревской. Оттуда я людей перенаправлял на Тверскую», – рассказал Проскуркин.

По его словам, в штабе им сказали, что они «должны взять людей, волонтеров, вместе с ними выстроиться в ряд и перенаправлять людей, типа здесь митинга не будет, митинг отменяется, все идем на Тверскую».

На вопрос о том, просили ли их предупредить людей о том, что на Тверской проходит несогласованный митинг, Проскуркин ответил: «Нет». Бывший волонтер добавил, что отгонял мысль о том, что людей фактически направляли на задержание.

Напомним, во вторник представитель штаба Любови Соболь Арсений Шипиленко рассказал о непрозрачности сбора подписей.