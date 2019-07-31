Жена эмира Дубая сбежала в Лондон и потребовала защиты

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя, сбежавшая в феврале от мужа с крупной суммой денег, сделала запрос на защиту в Высокий суд Лондона.

Как пишет издание «Ридус», Хайя попросила суд защитить свою дочь от принудительного брака, а также предоставить ей право судебной опеки для своих детей. Также принцесса попросила выдать охранные ордера для защиты.

Ранее сообщалось, что принцесса сбежала из ОАЭ в Германию, взяв с собой 11-летнюю дочь, семилетнего сына и 31 млн фунтов стерлингов (примерно 39 млн долларов).

По информации СМИ, в ФРГ принцесса попросила убежища и подала документы на развод. Шейх Мохаммед просил власти Берлина вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему отказали. После отказа властей в убежище Хайя уехала в Великобританию и теперь готовится к разводу.

Напомним, в начале июля сообщалось, что Хайя сбежала из-за того, что муж заподозрил ее в неверности.