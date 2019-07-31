Красивыми себя назвали 13% россиянок

Результаты опроса, проведенного Mail.ru, показывают, что красивыми считают себя 13% россиянок, а умными – 31%.

Кроме того, 13% россиянок считают, что у них среднестатистическая внешность, 19% заявляют, что выглядят «обычно», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, чем во внешности «больше всего недовольны», 32% указали на вес, 20% – на зубы, 19% «не нравится вся фигура».

Оценивая «свои любимые черты», 24% россиянок указали на рост, 23% – на «силуэт», 21% – на волосы.

Хотя 20% женщин все же довольны своей внешностью, 13% опрошенных не выходят из дома без макияжа.

Кроме того, каждая пятая назвала себя интересной личностью.

В опросе, который проводился в России с 26 по 31 июня приняли 14 тыс. 419 пользователей проекта «Леди Mail.ru».

Напомним, пользователи сайта знакомств BeautifulPeople, позиционирующего себя в качестве портала для привлекательных людей, сочли российских мужчин одними из самых некрасивых в мире.