Напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, напавший на пешехода за сделанное замечание, сообщает главк МВД по региону.

Конфликт произошел у дома на Комендантском проспекте. Как сообщили в МВД, пешеход, по предварительным данным, сделал замечание водителю, который ехал по пешеходной зоне. В ответ водитель «облил обидчика неустановленной жидкостью и нанес телесные повреждения», передает РИА «Новости».

Водитель – 26-летний местный житель – задержан, в отношении него составлены административные протоколы за «движение по тротуарам» и управление машиной «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация» автомобиля запрещена.

В полиции сообщили, что сейчас рассматривается «принятие процессуального решения по факту нанесения телесных повреждений» пострадавшему.