Евро поднялся выше 71 рубля

Рубль начал снижение по отношению к доллару, несмотря на повышение цены на нефть, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 18.45 мск повышался на 23 копейки, до 63,66 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи. Курс евро также повышался на 23 копейки, до 70,95 рубля.

До этого во вторник евро дорожал до 71,03 рубля.

Ранее во вторник сообщалось, что рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Стоимость нефти утром поднималась до 64,06 доллара за баррель марки Brent.