Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 2 копейки – до 63,41 рубля, курс евро снизился на 11 копеек – до 70,61 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,06 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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