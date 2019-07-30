Китайцы стали значительно чаще посещать Россию в 2019 году

В первой половине 2019 года поток китайских туристов в Россию увеличился на четверть (24,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения российской туристической ассоциации «Мир без границ».

В Москве и Санкт-Петербурге в совокупности прием туристов из Китая увеличился почти на 43%. Через столицу прибыло 195 тыс. человек, а через Петербург – 130 тыс. человек, передает ТАСС.

Заметный прирост показала и Иркутская область: в нее прибыли 19 тыс. китайских туристов, что на 55% больше прошлогодних показателей. Амурская область стала популярнее на 27%: ее посетили 30 тыс. жителей Китая.

В Еврейскую автономную область приехало на 15% китайцев больше (1,5 тыс. человек). Также прирост прибытий зафиксировали в Новосибирске, через аэропорт «Толмачево»: туда прилетели 15 тыс. человек (больше на 44%).

При этом в некоторых регионах произошел некоторый спад: в Приморский и Хабаровский края прибыло на 13% меньше жителей КНР, в Забайкальский край – на 22%, в Красноярский край – на 17%.

«Возможными причинами спада в этих регионах организованного турпотока из КНР является недостаточная подготовленность инфраструктуры приема (отсутствие оборудованных пунктов пропуска, недостаточное количество средств размещения, неподготовленность наземных коммуникаций и т.д.), а также переток туристов в сегмент прибывающих в Россию по электронной визе, режим которой с прошлого года распространяется на регионы Дальнего Востока», – считают в ассоциации.

Напомним, сообщалось, что Россия не готова к большому наплыву китайцев, а чуть ранее стало известно, что китайские туристы стали угрозой для уникального пляжа во Владивостоке.