Китайские туристы стали угрозой уникальному пляжу во Владивостоке

Действия китайских туристов могут привести к исчезновению уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке.

Бухта расположена в пригороде Владивостока и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла, передает PRIMPRESS.

Местные жители сообщают, что китайские туристы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек.

При этом их не останавливает ни запрещающая табличка, которую повесили на пляже, ни устное замечание, которое было сделано гидам сотрудниками китайского посольства.

Сообщается также, что китайские гости автобусами приезжают в бухту лишь для того, чтобы увезти то, чем так славится пляж.

В Дальневосточном федеральном университете также заявили, что из-за действий туристов уникальный пляж в бухте Стеклянной может исчезнуть уже через 20 лет.

Ранее жителей столичного района Хамовники возмутило поведение китайцев, приезжающих во дворы домов и массово обрывающих с деревьев цветы и листья.

После москвичам предложили «охотиться» на автобусы-нарушители с китайскими туристами – те паркуются с включенными двигателями, занимают парковочные места, а также завешивают номера машин, не оплачивая парковку.