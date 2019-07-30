Энтомолог: Крупные американские тараканы появились не только в Сочи, но и в Москве

Американские тараканы были в Сочи с давних времен, а не появились там недавно, рассказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов. Он отметил, что они встречаются и в других городах страны.

Во вторник на сайте Сочинского национального парка появилось сообщение о том, что во многих районах города появились крупные американские тараканы.

«В Сочи они были всегда, они водятся в Москве и в Санкт-Петербурге. Живут в отапливаемых подвалах, домах. Иногда они действительно выползают в квартирах, и люди говорят: как же так, у нас завелись большие тараканы. А на самом деле они там были и есть», – считает энтомолог.

Родина американского таракана – это тропическая Африка, но в семнадцатом веке он попал в Северную Америку. Затем он достиг Европу и дальше уже расселился по всему миру. По словам Гомыранова, сейчас встречается практически везде кроме Крайнего севера.

«Никакого катастрофического вреда от него нет, не более чем от других тараканов. Они могут переносить на конечностях яйца гельминтов. Их экскременты могут вызывать аллергию. Но никакого страшного вреда нет», – пояснил эксперт.

Энтомолог добавил, что это вовсе не самый крупный вид тараканов, он хотя и достигает пяти сантиметров, есть и крупнее. Например, мадагаскарские тараканы бывают размером в десять сантиметров.