В Сочи появились опасные летающие тараканы

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В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Крупнейший в мире покупатель сои – Китай – снял все ограничения на ввоз сои из России. Теперь ее можно поставлять в Поднебесную из любого уголка страны и любым транспортом. Торговая война с США открыла для России окно возможностей по наращиванию экспорта относительно новой агрокультуры в Китай. Сможет ли Россия воспользоваться таким подарком судьбы? Подробности...
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Российская армия готовится форсировать реки Европы

Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсингФото: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС
В Минобороны планируют воссоздать понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, которые были распущены при Горбачеве и Сердюкове. Ранее ремонтом бронетехники занимались сторонние частные компании по контракту, но весной Шойгу выразил свое разочарование их работой. Что касается понтонных полков, то их роспуск при Горбачеве стал явным жестом дружелюбия в сторону НАТО. Подробности...
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Жителей Латвии научат воевать с Россией

Латвия всерьез готовится защищаться от нападения РоссииФото: Ints Kalnins/Reuters
«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть, группа «Альфа». Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              В Сочи появились опасные летающие тараканы

                 30 июля 2019, 14:35
              Фото: Konstantin Mikhailov/
              Russian Look/Global Look Press
              Текст: Евгения Шестак

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              В Сочи появились одни из самых больших тараканов в мире – американские, сообщает Сочинский национальный парк.

              Насекомые могли сбежать из террариумов или они были завезены случайно, говорится на сайте Сочинского национального парка.

              Длина тела таких тараканов достигает 5 см, а с усами – более 9 см. Обычно их содержат в террариумах в качестве экзотических насекомых или корма для ящериц и некоторых змей.

              «Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», – полагают специалисты.

              Отмечается, что насекомые являются опасными вредителями, которые переносят инфекции, могут вызвать аллергию у человека, а также портят материалы в зданиях.

              В Китае американский таракан получил прозвище «очень живучий маленький вредитель», при этом там его используют в качестве ингридиента для спиртовой настойки, которая заживляет раны. Во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде.

              Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и использовать средства защиты от укусов насекомых.


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