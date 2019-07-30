В Сочи появились опасные летающие тараканы

В Сочи появились одни из самых больших тараканов в мире – американские, сообщает Сочинский национальный парк.

Насекомые могли сбежать из террариумов или они были завезены случайно, говорится на сайте Сочинского национального парка.

Длина тела таких тараканов достигает 5 см, а с усами – более 9 см. Обычно их содержат в террариумах в качестве экзотических насекомых или корма для ящериц и некоторых змей.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», – полагают специалисты.

Отмечается, что насекомые являются опасными вредителями, которые переносят инфекции, могут вызвать аллергию у человека, а также портят материалы в зданиях.

В Китае американский таракан получил прозвище «очень живучий маленький вредитель», при этом там его используют в качестве ингридиента для спиртовой настойки, которая заживляет раны. Во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде.

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