Роспотребнадзор дал советы по выбору средств защиты от насекомых

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и использовать средства защиты от укусов насекомых.

Репелленты (вещества, отпугивающие насекомых) делятся на две категории: с синтетическими веществами или натуральные (эфирные масла). Помимо этого, часть средств можно наносить только на кожу, часть – и на кожу, и на одежду.

«Для нанесения только на кожу предназначены кремы, гели, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. Аэрозольные упаковки с газом-пропеллентом и спреи (беспропеллентные аэрозольные упаковки) с механическими разбрызгивателями предназначены для нанесения и на кожу, и на одежду», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

Однако длительность отпугивающего действия средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем на коже людей.

При выборе средства необходимо помнить, что у каждого из них должно быть свидетельство о госрегистрации, также стоит изучить информацию на этикетке о назначении средства, способе применения и мерах безопасности.

Выбирая средство, надо учесть необходимую длительность защитного эффекта, места нанесения, численность насекомых.

Также в ведомстве уточнили, что репеллентных средств длительного действия, разрешенных для нанесения на кожу детей, нет. Но, кроме кремов и салфеток, можно использовать браслеты и наклейки (стикеры, пластырь). У них низкие защитные свойства, но они безопасны и разрешены взрослым и детям при низкой численности насекомых.

Роспотребнадзор напомнил, что для защиты от клещей необходимо использовать средства, предназначенные специально для этих целей.

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