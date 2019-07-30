Путин потребовал реального проведения диспансеризации граждан

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Сахалинской области заявил, что диспансеризация граждан безусловно нужна и должна быть реальной и доступной.

«Последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто и все», – передает слова Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что в регионе нужно использовать мобильные медицинские комплексы для этих нужд.

«Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что- то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить. Может быть, какие-то переразмеренные для целей здравоохранения, устаревшие сооружения – может быть, их лучше перепрофилировать; и заново что-то построить, но закрывать старые только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее», – сказал глава государства.

Лимаренко, говоря о развитии в регионе здравоохранения, подчеркнул, что продолжительность жизни на Сахалине остается на уровне ниже общероссийского, также в области одни из худших позиций по заболеванию и смертности от онкологии.

«Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы и вовремя не обращали внимания на здоровье, не было раннего обнаружения заболевания», – сказал он, подчеркнув необходимость полной диспансеризации населения.

«У нас есть 25 передвижных комплексов высокотехнологичных: мы завозим в район два автомобиля, в течение дня, без всякой очереди, с хорошим настроением люди проходят это обследование, 100 человек в день приблизительно на два автомобиля. Я лично наблюдал, как этот процесс происходит, с людьми общался, очень хорошая реакция», – сказал Лимаренко.

Он добавил, что техническая оснащенность лечебных учреждений не вызывает опасений, но у медперсонала низкая квалификация. Кроме того, укомплектованность кадрами составляет только 70%.

Лимаренко отметил, что в ближайшие пять лет в регионе собираются построить 65 объектов в сфере медицины, среди них больницы и поликлиники. Растут зарплаты медиков, добавил он.

«Более того, до 2 млн [рублей] мы подняли единоразовые выплаты, если человек приезжает, начинает работать у нас, и обеспечиваем жильем, и даем ипотечные льготы. Кстати говоря, как вы давали указания, ипотека у нас от 0 до 7%, то есть это механизм хорошо работающий. И мы планируем в этом году уже 250 человек квалифицированных привезти», – сказал Лимаренко.

5 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации граждан России в 2019-2020 годах.