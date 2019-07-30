Эксперт: В паводках в Амурской области есть вина Китая

Притоки Амура, начинающиеся в Китае, дают немалую часть воды в Амурской области, поэтому нынешние паводки – на 30% их заслуга, заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин.

Во вторник министр энергетики России Александр Новак заявил, что в паводках в Амурской области виноваты не только мощные ливни, но и китайские реки, поскольку они обеспечивают большой приток воды в этом регионе.

«Мощный правобережный приток Амура на 30% обеспечивает то, что мы сегодня наблюдаем. Такого рода большие ливни бывают не только на территории России, но и в Китае», – говорит профессор.

Также Новак заявил, что правительство думает выделить 400 млрд рублей на строительство нескольких противопаводковых ГЭС в Амурской области, однако они не уменьшат приток воды из Китая. Поэтому в теории риск паводков сохранится, если ливни прольются за границей России.

«Гидротехнические сооружения – это правильно. Надо взвешивать, что будет дешевле: строить только противопаводковые плотины или сочетая с ГЭС. Строить только плотину достаточно дорогое дело и не такое надежное – конечно, с ГЭС будет выгоднее», – считает Тетельмин.

На текущий момент функции регулирования паводков в регионе выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС. По словам Тетельмина, если бы заранее освободили емкость водохранилища, и основную долю осадков приняла на себя плотина Зейской ГЭС, она во многом спасла бы Сибирь. То же самое касается и Бурейской ГЭС на левом притоке Амура.

Профессор предложил радикальное решение проблемы паводков – не осваивать территории, которые находятся в зоне риска. «Это касается не только Амура, но и Ангары, Лены. Когда идет ледоход, то по Лене все населенные пункты затапливаются. На Тулуне восстановили дамбы, а вторая волна паводка снова через гребень перехлестнула и затопила город. Дешевле и надежнее запретить строительство в этих местах», – считает Тетельмин.

Накануне МЧС предупредило о второй волне паводков на Дальнем Востоке.

На территории Амурской области из-за паводка введен режим ЧС.