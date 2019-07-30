Колымчанам предложили обучиться летным навыкам на современном авиасимуляторе

Некоммерческая организация «Небо для всех», созданная авиационно-техническим центром (АТЦ) «Дельта-Авиа», организует для взрослых и детей в Магаданской области бесплатные занятия на современном авиасимуляторе. Оборудование было приобретено на средства президентского гранта.

НКО «Небо для всех» – двукратный обладатель президентского гранта. На эти деньги летный клуб закупает оборудование, на котором проходят обучение по управлению самолетом увлеченные взрослые, школьники и особые дети.

Это уже вторая компьютерная система для будущих пилотов, которую приобретает организация благодаря победе в конкурсе. Авиасимулятор и оборудование, которое помогает тренировать вестибулярный аппарат, стоит около 1,5 млн рублей, следует из сообщения на сайте правительства Магаданской области.

Как рассказал руководитель клуба «Дельта-Авиа», подполковник запаса, пилот с налетом более 350 часов Василий Шарбур, на симуляторе не только могут учиться летному делу новички, но и поддерживать свои навыки на должном уровне профессионалы – летчики МЧС, авиалесоохраны и гражданской авиации.

Кроме того, организаторы клуба проводят и теоретические занятия для всех желающих. Уже несколько раз в 2019 году Шарбур устанавливал первый симулятор в детских лагерях отдыха Магаданской области, и свои силы в виртуальных полетах смогли опробовать несколько сотен мальчишек и девчонок.

В программе обучения: теоретические занятия по аэродинамике, метеорологии, воздушному праву, изучение специального снаряжения и оборудования. Также есть и практические занятия по сбору, разбору и комплектации дельталета.

Пилот надеется, что после опробования симулятора у ребят появится желание в будущем связать свою жизнь с авиацией и стать летчиками. Отмечается, что полученных навыков теории и практики на новейшем авиасимуляторе в дальнейшем хватит для поступления в авиационные училища.

Руководитель «Дельта-Авиа» привлек к проекту специалистов и представителей иных некоммерческих организаций, занимающихся парапланерным, парашютным и другими авиационными видами спорта. Все занятия – бесплатные.

В сентябре клуб планирует провести в Магадане большое авиашоу, где будут показаны различные модели самолетов малой и большой авиации.

Помощь в подготовке заявки «Дельта-Авиа» для участия в конкурсе президентских грантов активно оказывало правительство Магаданской области.

«Чем больше будет услуг для граждан, предоставляемых НКО в Магаданской области, тем будет выше качество жизни людей», – отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Участие в конкурсе грантов главы государства для многих НКО – это один из главных способов получения финансовой поддержки проекта, который они реализуют.