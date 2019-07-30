Обработку платежей через Apple Pay и Google Pay захотели перенести в Россию

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к переносу в Россию процесса обработки токенизированных платежей. Речь идет об операциях с использованием сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других, сообщили источники на платежном рынке.

НСПК активизировала работу по переносу сервиса обработки токенизированных платежей весной 2019 года. Источник отметил, что четких планов по срокам переноса нет: в НСПК нацелены сделать это до конца года, но понимают, что из-за объема предстоящих работ вряд ли успеют, передает РБК.

В данный момент НСПК обсуждает с международными платежными системами (МПС) технический вопрос переноса таких транзакций.

«Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов», – говорит другой источник.

В пресс-службе НСПК не ответили на вопрос, изучает ли она технические особенности переноса обработки токенизированных транзакций в Россию. Информацию об обсуждении переноса с МПС компания отрицает.

Токенизированные платежи, совершенные с помощью бесконтактных технологий, Visa и Mastercard обрабатывают за рубежом.

Так, например, при использовании Apple Pay информация о карте и ее владельце зашифровывается в токен (специальный символьный код, который генерируется внутри системы во время привязки карты к платежному приложению), он отправляется на заграничный сервис платежной системы, карта которой задействована в операции, и он его расшифровывает, чтобы понять, в какой банк обращаться.

После процесс обработки происходит по принципу карточных платежей: платежная система связывается с банком-эмитентом, и если он подтверждает операцию, то направляет информацию о возможности платежа в банк-эквайер.

При обострении геополитической ситуации, например введения санкций в отношении какого-то банка, россиянам могут стать недоступны транзакции по картам международных платежных систем, привязанным к Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другим платежным сервисам, так как Visa и Mastercard могут отключить их обработку.

Задача по обработке токенизированных платежей на территории России – это ожидаемый шаг, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Так как расшифровка данных проходит вне России, то при введении санкций иностранные платежные системы могут отказаться обрабатывать операции, потому что будут знать, с какой карты пришел токен, отмечает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

НСПК была создана в 2014 году для обслуживания платежей по картам в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за воссоединения Крыма с Россией.

Нынешняя версия законопроекта о национальной платежной системе предусматривает, что НСПК должна обрабатывать операции по картам всех платежных систем внутри страны, чтобы избежать подобных ситуаций.

Такое же требование содержится и в отношении денежных переводов через интернет. По токенизированным операциям соответствующих обязанностей у НСПК в законодательстве пока нет.

Если процесс обработки платежей будет перенесен в Россию, то НСПК в нем заменит МПС, объясняет Обаева.

Для этого может потребоваться внесение в закон о национальной платежной системе изменения, которые локализуют процесс расшифровки токенов, а также обяжут Apple, Samsung и Google передавать токены в НСПК.

Новации в законе о национальной платежной системе ужесточили передачу платежной информации за рубеж, а перенос процесса токенизации неизбежно станет частью этого тренда, добавил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Однако на бизнесе МПС он скажется не очень сильно.

«Доходы платежных систем от токенизации транзакций незначительны и гораздо меньше той части комиссии за эквайринг, которую получает платежная система, поэтому от переноса обработки таких платежей в Россию они не понесут больших убытков», – заявил Достов.

Этот перенос также не повлияет на скорость таких платежей, добавляет он.