Умер добывший зараженную Эболой кровь советский разведчик

Ветеран советской разведки Анатолий Баронин умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.

На сайте СВР указывается, что «на 87-м году ушел из жизни выдающийся украинский разведчик Анатолий Баронин».

Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х смог «в чрезвычайно сжатые сроки» получить информацию о новой опасной болезни – лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью «срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР».

Позже немецкий журнал «Штерн» назвал его «выдающимся мастером шпионажа».

Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки.

Затем он до 1986 года работал в Москве, в центральном аппарате разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника разведки Украины.

В 1991 году он уволился в запас. Долгие годы преподавал в Институте СВР Украины, где читал будущим украинским разведчикам теорию разведывательной деятельности.