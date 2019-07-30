Пожар в тайге повлиял на продуктивность пчел

В тайге Красноярского края, попавшей в зону задымления от лесных пожаров, снизилась продуктивность пчел, рассказал представитель заповедника «Столбы» Иван Кириллов.

«Смог, образовавшийся от лесных пожаров, безусловно, влияет на животный мир. На фоне задымления активность снижается. По информации пчеловодов, которые работают в зоне контроля заповедника, солнечная активность снижается и сбор нектара пчелами снижается», – передает РИА «Новости» слова Кириллова.

По его словам, крупные животные заранее успевают уйти от пожара, но в результате миграции оказываются рядом с местами обитания человека и создают для него угрозу.

Напомним, в понедельник пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло сообщила, что по состоянию на утро 29 июля, «в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га».

Между тем, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что вредно тушить лесные пожары в охраняемых зонах.