Эксперт: Лимаренко на Сахалине демонстрирует программный подход к решению проблем острова

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко менее чем за год выбился в число лучших региональных лидеров, заявил политолог Петр Ханас. В частности, он внедрил принцип «народного бюджетирования», при котором рядовые сахалинцы соучаствуют в принятии решений о том, как быстрее поднять уровень жизни на острове.

«Лимаренко изучил ситуацию и понял, что самые сложные проблемы острова – это дороги, медицина и ветхое жилье. И вот по этим трем направлениям были разработаны программы, о чем он сегодня и доложил президенту. Причем, программы по этим трем направлениям не только были заявлены, – они уже реализуются. Программный подход – отличительная черта Лимаренко», – сказал газете ВЗГЛЯД глава региональных программ «Общественного экспертного совета» Петр Ханас.

«По числу успешных региональных практик, направленных на повышение жизни граждан, Лимаренко находится, наверное, в числе первых среди губернаторов в России. Будучи менеджером высокого класса, Лимаренко создает принципиально новые практики в социально-экономической сфере», – считает эксперт. За полтора месяца с момента объявления даты выборов губернатора Лимаренко объездил практически весь регион, он активно общался с населением, показав, что личные коммуникации – это его конек.

У сахалинцев, к примеру, давно созрел запрос на упрощение передвижения внутри региона. При этом цена на авиарейсы внутри области могла колебаться в зависимости от места прописки пассажира. Благодаря региональной программе, разработанной по поручению Лимаренко, начал действовать единый тариф на авиабилеты. Стоимость перелетов теперь одинакова для всех граждан, независимо от места их регистрации. Например, авиабилет из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск для всех пассажиров стоит теперь меньше шести тысяч рублей, из областного центра до Шахтерска – две тысячи рублей.

«Для островных территорий это очень важно. Потому что разница в километраже небольшая, а преодоление расстояний связано с трудностями. Дороговизна билетов затрудняла передвижение внутри региона», – пояснил Петр Ханас.

Лимаренко активно присутствует в социальных сетях. Например, на Фейсбуке в ленте врио губернатора можно задать вопрос и в оперативном режиме получить ответ. «Что касается Youtube-канала, напомню: Лимаренко одновременно возглавляет правительство региона, и отчеты об этом аспекте работы можно наблюдать на его странице в видеохостинге», – отметил эксперт, добавив, что видеоблог главы острова стал ответом на современные вызовы, связанные с возрастанием роли соцсетей.

Что касается уже упомянутой программы улучшения системы здравоохранения, то эксперт напомнил, что на Сахалине ее начал еще предшественник Лимаренко – Олег Кожемяко. Острой проблемой была, прежде всего, нехватка кадров, но теперь зарплата врачей выросла на 30% и стала «самой высокой среди субъектов России». Кроме финансирования капремонта медучреждений, в два с половиной раза увеличилась закупка современного медоборудования.

Врио губернатора Сахалина анонсировал старт общеобластного голосования на портале инициативного бюджетирования pib.sakhminfin.ru, а также в стационарных пунктах для голосования. Любой желающий может отдать голос за понравившиеся общественные инициативы.

«Лимаренко предлагает какие-то практики, направленные на решение проблем территории, а население самостоятельно выбирает ключевые из них. Это элементы такого народного бюджетирования, когда у народа спрашивают, что лучше сделать – капремонт провести или поставить бордюры и детскую площадку. И население само выбирает направление, – рассказал Ханас. – Таким образом врио губернатора включает в процессы непосредственно население, с одной стороны. А с другой – решает насущные проблемы».

Раньше на Сахалине в традиционных местах отдыха и рыбалки запрещалось ловить лосося без путевок. Но Лимаренко разрешил ловить его свободно в более чем сорока местах – в традиционных точках отдыха сахалинцев. «Все эти программы и региональные практики так или иначе направлены на создание благоприятных условий жизни на Сахалине. О чем Лимаренко и доложил на встрече с президентом», – резюмировал Ханас.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве президент Владимир Путин провел встречу с Валерием Лимаренко. В ходе доклада врио губернатора доложил о ситуации на Сахалине и попросил поддержать ряд своих региональных инициатив.

В частности, он предложил придать автотрассе Оха – Южно-Сахалинск статус федеральной, что позволит при помощи государственных дотаций поддерживать одну из ключевых артерий региона в достойном состоянии. Также Лимаренко доложил Путину о ситуации со здравоохранением и мерах по решению проблемы ветхого жилья.