Главу спецназа МВД Грузии отстранили от должности из-за разгона митингов

Руководство МВД Грузии временно отстранило от занимаемой должности директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили до завершения расследования дела о возможном превышении полицейскими полномочий при разгоне митингов в Тбилиси.

«До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели 20-21 июня, временно приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили», – передает ТАСС заявление МВД Грузии.

Напомним, с 20 июня в Тбилиси начались беспорядки из-за визита депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.

Особой критике общества Грузии подверглись действия отрядов спецназа в день разгона митинга в Тбилиси. Демонстранты возлагают ответственность за жестокий разгон митинга на главу МВД Грузии Георгия Гахарию и требуют его отставки.

Из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Россия ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии.

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