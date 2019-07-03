Эксперт: Рост заболеваемости ВИЧ не связан с ценой на презервативы

Рост заболеваемости ВИЧ в России связан в первую очередь с употреблением населением наркотиков, но никак не со стоимостью презервативов, заявил газете ВЗГЛЯД директор фонда «СПИД.Центр», журналист и общественный деятель Антон Красовский.

В среду издание РБК сообщило, что за три последних года число регионов с эпидемией ВИЧ выросло на 40%, а в 13 областях число зараженных превышает 1%. В комментарии изданию академик Вадим Покровский посетовал, что население меньше использует презервативы из-за их высокой стоимости.

«Вся эпидемия ВИЧ в России связана с употреблением психоактивных веществ и наркотиков. Если даже речь идет о половом пути, то это путь от наркопотребителя к наркопотребительнице»,– заявил Красовский.

«Можно, конечно, говорить, что у нас презервативы такие дорогие и поэтому у нас рост инфекции, но это не поэтому», – уверен журналист.

Рост заболеваемости ВИЧ, по мнению Красовского, возник от бездействия властей. «Минздрав не признает эпидемии, не признает человеческие методы борьбы с эпидемией – поэтому она развивается так, как развивается», – подчеркнул Красовский.

В Минздраве же утверждают, что стастистика по заболевшим выросла из-за успешного лечения больных и снижения смертности.

При этом в мае 2019 года Роспотребнадзор отчитался о том, что впервые за последние 14 лет на фоне роста числа обследований в стране рост заболеваемости ВИЧ снизился.