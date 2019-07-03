Волкер влез в спор Зеленского и Климкина

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал конфликт между президентом и главой МИД Украины Владимиром Зеленским и Павлом Климкиным.

Волкер считает «неприемлемым» предложение России по освобождению украинских моряков. Спецпредставитель США заявил, что Киеву пришлось бы «признать условия их задержания» и «юрисдикцию судов» России. Это, по его словам, могло потребовать и «задержания моряков на Украине».

«Я не согласен с этим», – приводит слова Волкера РИА «Новости».

Волкер считает, что Климкин руководствовался именно таким подходом к вопросу. Однако, как подчеркнул спецпредставитель США, министр, «конечно, должен был» проконсультироваться с Зеленским.