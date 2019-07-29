В партии «Слуга народа» назвали вероятного спикера новой Рады

Будущий депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал имя вероятного спикера Верховной рады девятого созыва.

«Я точно думаю, что будет [глава пропрезидентской партии «Слуга народа»] Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук за», – приводит слова Арахамии украинское издание «Обозреватель».

По его словам, вице-спикером Рады планируется назначить представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука.

«Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он (Стефанчук) близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», – завил Арахамия.

Он также подтвердил, что на должность главы фракции «Слуга народа» в парламенте есть две кандидатуры: сам Арахамия и глава предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Ранее стало известно имя вероятного претендента на должность премьера Украины.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду стала лидером в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской.

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