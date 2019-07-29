Участника несогласованного митинга арестовали на два месяца за нападение на сотрудника ОМОНа

Напавшего на сотрудника ОМОНа участника несогласованного митинга в Москве Евгения Коваленко арестовали на два месяца, он признал вину.

Мещанский суд Москвы таким образом удовлетворил ходатайство следствия. 48-летний Коваленко отправлен под стражу до 27 сентября по делу по статье «применение насилия в отношении представителя власти», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Мужчина 27 июля бросил на несогласованном митинге в силовика мусорное ведро. Этим он причинил ему «физическую боль и моральный вред».

По инкриминируемой ему статье Коваленко грозит до 10 лет лишения свободы.

А потом все дружно будут говорить, что никаких провокаций и нападений на сотрудников полиции не было pic.twitter.com/dHx31vfFBX — Актуальная Политика (@Current_policy) July 27, 2019

По данным ГУ МВД по Москве, в несогласованном мероприятии в субботу приняли участие порядка 3,5 тыс. человек. 700 из них – журналисты и блогеры. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Значительная часть из них – приезжие из других городов.

Участники незаконной акции в том числе распыляли газ, силой прорвали оцепление в сторону улицы Охотный Ряд рядом с магазином «Елисеевский». Пострадали восемь сотрудников Росгвардии.