Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Московские правоохранители задержали фаната Земфиры, который разбил стекла в принадлежащем певице автомобиле Mercedes, чтобы привлечь внимание артистки. Теперь поклоннику грозит реальный срок.

Земфира обратилась в полицию в ночь на 28 июля из-за двух разбитых стекол ее автомобиля Mercedes-Benz.

Согласно данным Рен ТВ, 35-летний грузчик Глеб С. разбил машину артистки, когда она находилась во дворе одного из домов на Фрунзенской набережной. Злоумышленника задержали. Во время допроса он заявил, что является фанатом Земфиры, а на такой поступок пошел, чтобы артистка обратила на него внимание.

Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде. В случае возбуждения уголовного дела ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет по статье 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сотрудники одного из официальных дилеров Mercedes рассказали, что замена обоих стекол обойдется минимум в 25 тыс. рублей. Не исключено, что Земфире также придется заплатить за доставку комплектующих из-за границы.