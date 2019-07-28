Южная Осетия попросила Италию о признании

Республика Южная Осетия обратилась к властям Италии с просьбой о признании, сообщил глава представительства министерства иностранных дел кавказской республики в Италии Мауро Мурджа.

По его словам, наступило время, чтобы Италия «признала Республику Южная Осетия в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН», передает РИА «Новости».

Южная Осетия призвала все европейские нации «стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за пределов Европы».

Мурджа отметил, что признание Южной Осетии будет означать «возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов определять собственное будущее».

Независимость Абхазии и Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Тувалу и Сирией.

Признать Южную Осетию ранее призывали в Германии.