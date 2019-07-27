Американский самолет-разведчик вторгся в зону контроля Венесуэлы

Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы сообщило, что в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения вторгся американский самолет-разведчик.

На схеме, опубликованной вооруженными силами Венесуэлы, указано, что в зону ответственности аэропорта Майкетии зашел американский самолет EP-3E Aries II, который не выходил на связь с венесуэльскими диспетчерами, передает ТАСС.

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«Американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения», – говорится в сообщении стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы.

По данным правительства Венесуэлы, с начала 2019 года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство южноамериканской республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров более 75 раз.

Напомним, во вторник власти Венесуэлы обвинили США в атаке на энергосистему страны.

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