Трамп отсудил 2,5 млрд долларов на стену с Мексикой

Верховный суд США отменил запрет президенту страны Дональду Трампу тратить 2,5 млрд долларов из фондов минобороны на строительство стены на границе с Мексикой.

Суд отменил решение нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

Трамп в Twitter заявил о «большой победе по стене». По его словам, решение суда дает возможность «продвигаться» в строительстве.

Глава американского государства считает, что вердикт Верховного суда США стал «победой для безопасности на границе и для верховенства закона».