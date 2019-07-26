Родители в Казани поссорились и бросили годовалую дочь на обочине

Родители в Казани поссорились и оставили годовалую дочь на обочине дороги, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Ребенок был найден в ночь на пятницу на обочине дороги в Казани, полицейские осмотрели ребенка и передали медикам, передает Prokazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что у ребенка была диагностирована ангина.

Полицейские установили, что 28-летний отец поссорился с супругой, высадил дочь на обочине и уехал. Он был уверен, что жена заберет ребенка и пойдет домой, но женщина оставила дочь и ушла по своим делам.

Отмечается, что материалы проверки со стороны ПДН будут переданы следователям.