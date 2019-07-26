Белоруссия заявила протест Литве из-за вмешательства в коммерческую сделку

Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии из-за вмешательства литовских властей в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования. Об этом сообщил белорусский МИД.

«В Министерство иностранных дел Республики Белоруссия был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Белоруссия, которому был заявлен протест. Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности», – сообщается на сайте МИД.

В белорусском дипведомстве добавили, что аргументы литовской стороны «откровенно недружественны» и создают «опасный прецедент» политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере.

«Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран», – заключили в МИД.