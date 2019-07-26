Путин установил ответственность за подделку документов техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые определяют ответственность за оформление поддельной диагностической карты без реального прохождения технического осмотра (ТО) транспортного средства, а также введение в единую автоматизированную информационную систему недостоверных сведений.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, за поддельную карту без ТО гражданам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам – от 200 до 300 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Такие же штрафы ждут за передачу в единую автоматизированную информационную систему информации о прохождении техосмотра, если в действительности он не проводился.

Также штрафы предусматриваются в случае проведении ТО специалистами без соответствующей аккредитации: для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Также за осуществление такой деятельности без аккредитации оператора технического осмотра вводится уголовная ответственность. Нарушителей могут наказать обязательными работами до 460 часов или арестом на срок до шести месяцев. Если преступление совершалось группой лиц, участникам будет грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.

За вождение автомобиля без оформленной должным образом диагностической карты также будут взиматься штрафы в размере 2 тыс. рублей.

Новые поправки дополнят уже принятый закон о фотофиксации процедуры техобслуживания и оформлении диагностической карты в виде электронного документа.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании за фальшивый техосмотр.