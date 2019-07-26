Польша выдала России украинца

Власти Польши экстрадировали в Россию предполагаемого участника заказного убийства генерального директора ремонтно-строительного управления МВД России гражданина Украины Юрия Гуйву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации МВД, мужчина подозревается в разбойном нападении и убийстве Николая Волкова, совершенном организованной группой лиц по найму, передает «Интерфакс».

Волкова застрелили в марте 2017 года на Осенней улице в Москве. Возглавляемое им предприятие проводит ремонтные и монтажные работы, а также строительство жилых и нежилых помещений по всей России.

По информации следствия, предприниматель предложил своему знакомому 3 млн рублей за убийство его бизнес-партнера Волкова и кражу у него финансовых документов. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый привлек к этому преступлению гражданина Латвии и двух граждан Украины. В отношении группы было возбуждено дело об убийстве, разбое и незаконном приобретении оружия.