Парковые аттракционы подожгли в Калининграде

В Калининграде разыскивают людей, которые минувшей ночью подожгли несколько аттракционов в местном парке культуры, сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

«В настоящее время проводится пожароведческая экспертиза на месте возгорания, а также организованы мероприятия по поиску возможных злоумышленников», – передает ТАСС слова Поставичной.

В региональном МЧС сообщили, что пожар в парке произошел около 4.00 по московскому времени. Два аттракциона горели на площади 90 кв. метров, пострадавших нет.

Как рассказала директор парка Элла Кадочникова, неизвестные бросили на площадки нескольких аттракционов бутылки с зажигательной смесью. «Американские горки» и «Старби» были повреждены огнем, еще на одном аттракционе зажигательная смесь не загорелась.

Сумма нанесенного ущерба уточняется, парк работает в обычном режиме.

Напомним, 13 апреля в парке «Лосиный остров» произошел пожар, утром возгорание было ликвидировано. Причиной пожара назвали поджог.