Причиной пожара в парке «Лосиный остров» назвали поджог

Пожар в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе мог быть поджог, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.

«Мы предполагаем, что это поджог. На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», – передает ТАСС слова Сарафанова.

Ранее сообщалось, что в парке загорелись порубочные остатки и штабели с бревнами на площади 1 тысяча квадратных метров, передает РИА «Новости».

В воскресенье в парке «Лосиный остров» произошел пожар, утром возгорание было ликвидировано.