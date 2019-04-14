Пожар в нацпарке «Лосиный остров» потушили

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории национального парка «Лосиный остров» в Балашихе, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Открытое горение ликвидировано, идет проливка», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на территории национального парка «Лосиный остров» около подмосковной Балашихи произошел пожар.