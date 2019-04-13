Пожар произошел в национальном парке «Лосиный остров»

На территории национального парка «Лосиный остров» около подмосковной Балашихи произошел пожар, сообщает МЧС России.

В зоне санитарной вырубки горят «порубочные остатки и штабели с бревнами» на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС.

В тушении пожара задействовано 30 человек и 10 единиц техники. Как отметили в министерстве «сил и средств достаточно». О пострадавших не сообщается.