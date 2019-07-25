Американских «морских котиков» отправили домой из Ирака за пьянство

Подразделение «морских котиков» ВМС США было отправлено домой из Ирака из-за употребления алкоголя, сообщают СМИ со ссылкой на командование спецопераций США.

«Командование операции «Непоколебимая решимость» оперативной группы [в Ираке] приказало досрочно перевести взвод команды «морских котиков» в Сан-Диего из-за серьезного ухудшения порядка и снижения дисциплины в команде», – сообщили в командовании, передает телеканал ABC.

Там отметили, что командир подразделения не уверен в способности подчиненных выполнять поставленные задачи.

Расследование инцидентов было начато в июле, тогда выяснилось, что некоторые бойцы употребляли алкогольные напитки во время развертывания, что запрещено во время проведения боевых действий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Корпусе морской пехоты ВМС США, когда военнослужащие отправляли друг другу фотографии обнаженных коллег женского пола.

В ноябре 2018 года сообщалось, что 15 матросов американского авианосца «Рональд Рейган» были привлечены к ответственности за употребление ЛСД.