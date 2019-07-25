МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем

Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.

Моргулов в четверг принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ по его просьбе.

«С российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что обе стороны выразили понимание в необходимости укрепления взаимного сотрудничества и взаимодействия, в том числе по военной линии.

Также дипломаты обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове.

Во вторник Россия и КНР провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в небе над Японским морем. При этом Сеул обвинил Россию в нарушении воздушного пространства, с таким же протестом выступила Япония. В Пентагоне заявили о тесном взаимодействии с Южной Кореей и Японией по данной ситуации.

Минобороны ответило на обвинения Южной Кореи, пояснив, что два южнокорейских истребителя F-16 совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. При этом южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс и после отстрела F-16 тепловых ловушек удалились.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США.