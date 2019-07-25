Посол Белоруссии в Турции сообщил о состоянии раненого дипломата

Советник посольства Белоруссии в Турции пришел в сознание после операции, об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол республики в Турции Андрей Савиных.

«Экстренная операция прошла успешно, наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришел в сознание и с ним смогла увидеться супруга. Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают», – сказал Савиных, передает БелТА.

Посол добавил, что турецкие власти отреагировали на инцидент очень быстро на всех уровнях, включая самый высокий.

«Они оказали нам всевозможную помощь в этой ситуации», – отметил Савиных.

«Публикации в прессе, как я понимаю, это в основном идет из некоторых турецких СМИ, к сожалению, начинают обрастать домыслами, не имеющими отношения к реальности. Поэтому я призываю всех журналистов к сдержанности и благоразумию в эту трудную для нас минуту», – подчеркнул посол.

Дипломат заметил, что работа посольства подразумевает готовность к любым событиям. «Это часть нашей дипломатической работы и повседневной жизни», – заключил он.

Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Турции не имеет политической подоплеки, нападавший «состоял на учете в психоневрологическом учреждении».

Ранее сообщалось, что Поганшев пытался защитить от стрелка двух своих детей.

Напомним, Поганшев был ранен в среду вечером в результате нападения психически неуравновешенного человека.