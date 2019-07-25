Напавший на белорусского дипломата в Турции состоял на психоневрологическом учете

Нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре не имеет политической подоплеки, нападавший «состоял на учете в психоневрологическом учреждении», заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Вчера около 20 часов вечера наш дипломат, советник по вопросам безопасности и административным вопросам посольства возвращался домой с сыном, в подъезде дома произошло столкновение... с бывшим военнослужащим, который, по имеющейся информации, состоял на учете в психоневрологическом учреждении», – сказал Макей, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «в нападении нет никакой политической подоплеки». «Это, возможно, связано с недовольством (напавшего) детьми, которые играли во дворе», – сказал министр.

Он добавил, что попавшие в белорусского дипломата четыре пули не задели жизненно важные органы.

Ранее сообщалось, что Поганшев пытался защитить от стрелка двух своих детей.

Напомним, Поганшев был ранен в среду вечером в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры, никакого политического мотива не просматривается.

Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, дипломат был успешно прооперирован, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации.