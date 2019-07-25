Обстрелянный в Анкаре белорусский дипломат спасал детей

Получивший ранения в среду вечером в Анкаре советник посольства Белоруссии Александр Поганшев пытался защитить от стрелка двух своих детей, рассказала соседка дипломата и очевидица происшествия, пожелавшая остаться неизвестной.

Соседка Александра Поганшева рассказала, что после того, как услышала выстрелы, вышла на балкон и увидела, как раненый дипломат бежит в сторону будки охраны, держа за руки двух своих детей.

«Раздалась еще два выстрела, после чего он упал на колени и уже не поднимался. Охрана схватила детей и затолкала их в будку», – рассказала соседка дипломата, передает РИА «Новости».

По ее словам, стрелок с места происшествия исчез, приехала полиция, люди попытались выйти на балкон, но стражи порядка не разрешили им этого сделать. Когда подъехала скорая, дипломат еще был в сознании, отметила женщина.

«Стрелком оказался отставной военный, сосед дипломата, позднее он застрелился у себя дома. Дипломат, видимо, просто случайно попался этому неадекватному человеку. Как говорят соседи, они вместе ехали в лифте и, видимо, что-то там между ними произошло. Выходя из лифта, этот человек стал стрелять», – добавила женщина.

По ее словам, ранее уже был случай, связанный с психическим отклонением у бывшего военного, который не предали огласке. «Он расстрелял стеклянную дверь в своем блоке из боевого оружия. Но охрана тогда полицию не вызвала», – рассказала соседка дипломата.

Напомним, Поганшев был ранен в среду вечером в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры, никакого политического мотива не просматривается.

Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, дипломат был успешно прооперирован, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации.