Неизвестный выстрелил в белорусского дипломата в Турции

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат был госпитализирован.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

Дипломат тяжело ранен, передает РИА «Новости».

МИД Белоруссии сообщил, что стрелял психически неуравновешенный гражданин Турции.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был тяжело ранен в результате вооруженного нападения в 2016 году в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Через некоторое время он скончался. В ноябре 2018 года прокуратура Турции завершила расследование убийства.