Лукашенко предрек СНГ долгие годы в качестве содружества общей судьбы

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о неисчерпанном потенциале СНГ

Tекст: Вера Басилая

«Нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является – и еще на долгие годы останется – Содружеством общей судьбы», – заявил Лукашенко.

Говоря о саммите, политик назвал символичным проведение мероприятия в городе Туркменбаши. Он пояснил, что Каспийское море на протяжении столетий служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию, передает БелТА.

Саммит глав государств проходит в Национальной туристической зоне «Аваза». В нем принимают участие российский лидер Владимир Путин и впервые прибывший на мероприятие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.

В четверг Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению.

Лукашенко также встретился с президентом Туркмении перед встречей в узком составе.