«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Лукашенко предрек СНГ долгие годы в качестве содружества общей судьбы
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о неисчерпанном потенциале СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств в туркменском городе Туркменбаши заявил о неисчерпанном потенциале Содружества Независимых Государств.
«Нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является – и еще на долгие годы останется – Содружеством общей судьбы», – заявил Лукашенко.
Говоря о саммите, политик назвал символичным проведение мероприятия в городе Туркменбаши. Он пояснил, что Каспийское море на протяжении столетий служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию, передает БелТА.
Саммит глав государств проходит в Национальной туристической зоне «Аваза». В нем принимают участие российский лидер Владимир Путин и впервые прибывший на мероприятие президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
В четверг Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению.
Лукашенко также встретился с президентом Туркмении перед встречей в узком составе.