Китай оценил российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Китай приветствует представленную МИД России концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Хуа Чуньин заявила, что Китай приветствует инициативу России и хочет «усилить сотрудничество, координацию и коммуникацию со всеми соответствующими сторонами», передает ТАСС.

Она также отметила, что «мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны для обеспечения безопасности и развития региона и мира в целом».

«Мы считаем, что для обеспечения стабильности и безопасности в регионе необходимо наладить хорошие соседские отношения, базирующиеся на взаимном уважении», – подчеркнула Хуа Чуньин.

Ранее МИД опубликовал российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Ситуация в Персидском заливе в последние дни серьезно обострилась. США обвиняют Иран в нападении на танкеры в Ормузском заливе и грозят направить дополнительные корабли в регион, а Тегеран задерживает британские танкеры, сообщая о нарушении ими международных норм.

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