В США заявили о «сводящей с ума» маневренности шаттла X-37B

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон рассказала, что сверхманевренность секретного мини-шаттла X-37B в космосе буквально сводят с ума врагов, сообщили СМИ.

Как пишет military.com, это заявление Уилсон сделала во время форума по безопасности, прошедшем с 17 по 20 июля в Аспене.

«Это означает, что наши противники не знают, где корабль появится в следующий раз. И мы знаем, что это сводит их с ума», – заявил Уилсон.

Boeing X-37 создается с 1999 года. Он предназначается для функционирования на высотах 200-750 км, а также способен быстро менять орбиты и маневрировать. Задачи проекта не разглашаются. Изначально его целью назывался ремонт спутников, также проходила информация о разведывательном назначении аппарата.

Осенью 2016 года сообщалось, что на основе суборбитального самолета можно создать космическое такси для доставки космонавтов с МКС на Землю.

Напомним, в сентябре 2017 года ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с космическим мини-челноком X-37B для ВВС США, из-за секретности проекта трансляцию решено прервать через три минуты после старта.

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