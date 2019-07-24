Захарова раскрыла «чисто английское самоубийство»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала историю о «чисто английском самоубийстве» с пресс-конференции Сергея Лаврова в Гаване. Там британский журналист задал вопрос главе МИД России, напомнив слова якобы сказанные в 2010 году Владимиром Путиным, однако ошибся в формулировке.

На пресс-конференции в Гаване корреспондент Би-би-си Уилл Грант задал вопрос Лаврову, напомнив о якобы сказанных Владимиром Путиным в 2010 году словах о заполнении Россией «вакуума» между двумя Америками. Однако Лавров предположил, что корреспондент что-то напутал, так как Путин этого не говорил, сообщила Захарова в Facebook.

Она уточнила, что именно этот корреспондент и задавал вопрос: «Именно он, умница Уилл Грант, тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. И отвечая на этот вопрос, Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване».

Захарова рассказала, что позже поинтересовалась у журналиста, почему он исказил смысл цитаты, однако он обвинил в этом переводчика.

«Но мы же знаем, что британская пресса честна и предельна порядочна. Может, цитата про вакуум и стратегию все же была? Мы снова начали проверять. И она нашлась!» – отметила Захарова, уточнив, что про вакуум «сказал в апреле только не 2010-го, а 2019-го, не в Венесуэле, а в Чили и не Путин, а Помпео».

«Ну просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил – молодец. А все остальное перепутал», – написала она, призвав британцев обратить внимание на «фейки, которые распространяют корреспонденты британского СМИ».

Ранее Захарова показала отреставрированный на деньги России купол в Гаване.