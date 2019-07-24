Экс-министр ВВС США: Американский секретный шаттл сводит противника с ума

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что секретный мини-шаттл X-37B «сводит противника с ума».

«(Мини-шаттл X-37B) может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться», – сказала Уилсон, передает РИА «Новости» со ссылкой на military.com.

Она добавила, что потенциальный противник не в курсе маневров корабля, поскольку это происходит на противоположной стороне Земли.

«И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому», – сказала Уилсон.

Напомним, астроном-любитель из Нидерландов сделал снимки секретного мини-шаттла ВВС США X-37B, выполнявшего эксперименты на околоземной орбите и опубликовал их в сети.