На Украине собрались расширить санкционный список против России

Правительство Украины решило расширить санкционный список российских предприятий.

В список войдут компании, участвующие в строительстве магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым». В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, шесть из которых зарегистрированы в Крыму, сообщает РИА «Новости».

Также в список войдут предприятия, поставляющие материалы, оборудование и услуги заводу «Фиолент» в Крыму – это предприятия, зарегистрированные на территории России, Китая, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

«Введение санкций... создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки. Введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения», – сказано в сообщении ведомства.

Данное предложение должно быть рассмотрено Советом нацбезопасности и обороны.

Ранее украинские власти заявляли о принятии мер, которые могут помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.