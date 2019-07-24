Петербургский ЛГБТ-активист заявил, что не слышал о движении «Пила»

Движение «Пила против ЛГБТ», если и существует, может быть не причастно к убийству гражданской активистки Елены Григорьевой, сказал газете ВЗГЛЯД петербургский ЛГБТ-активист Борис Конаков.

Местные активисты призвали власти проверить движение «Пила против ЛГБТ», о котором ранее упоминала сама Григорьева, на причастность к убийству.

«Как и многие пользователи, я узнал о существующем или мифологическом проекте «Пила» через соцсети. Когда есть конкретная угроза жизни людей, даже списки, это вызвало некоторую тревожность. Учитывая, с какой скоростью по интернету могут распространяться фейки такого рода, призывающие к насилию, и учитывая отношение к ЛГБТ в России, такое движение может существовать. Но может и нет», – заявил Конаков.

Он добавил, что пока нельзя связывать убийство с общественной деятельностью активистки. Кроме того, Григорьева принимала участие не только в ЛГБТ-акциях: «Была активисткой «широкого профиля» – сначала придерживалась правых взглядов, потом пришла к оппозиции».

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга. Девушке нанесли несколько ножевых ранений, а затем задушили.